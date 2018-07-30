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Цьогоріч в Україні торгівля людьми виросла майже на чверть - поліція

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. За перші шість місяців 2018 року поліція виявила майже 200 фактів торгівлі людьми, з них 108 – це сексуальна експлуатація. Про це повідомив начальник Департаменту боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми Нацполіції Артем Крищенко, передає УНН.

“Протягом шести місяців цього року ми виявили 186 фактів торгівлі людьми. Серед них 108 фактів — це сексуальна експлуатація. Наразі потерпілими від цих злочинів визнані 156 людей: 91 жінка, 49 чоловіків, 9 неповнолітніх і 7 малолітніх дітей”, — йдеться у повідомленні.

За аналогічний період 2017 року правоохоронці виявили 144 факти торгівлі людьми, з них: 94 фактів сексуальної експлуатації. Таким чином кількість злочинів у сфері торгівлі людьми у 2018 році виросла на 23%.

Упродовж двох років за підтримки підрозділів з боротьби з торгівлею людьми у 23 областях України було затримано зловмисників, які організували торгівлю дітьми під прикриттям послуг сурогатного материнства. При чому до суду було передано п’ять кримінальних проваджень щодо продажу неповнолітніх з метою вилучення органів.

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“Нам стало відомо, що чоловік вербував хлопчаків віком до 16 років. Він обіцяв юнакам великі суми грошей за те, що вони стануть живими донорами для пересадки нирок хворим. Підлітки навіть вже мріяли, як будуть витрачати кошти, зокрема, один юнак в мережі Інтернет вибирав автомобіль престижної марки. Батьки про плани дітей не знали. Так само, як і самі „донори“-невдахи не знали, що в разі операції — залишилися би інвалідами на все життя. На щастя, вчасно втрутилися і запобігли п’яти трагедіям”, — прокоментував Артем Крищенко.

У прес-службі також повідомили про підтримку з боку американських колег з ФБР, які допомогли виявити 50 “фейкових” фірм, які організували схему “візового шахрайства”.

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"Цього року виявлено 49 фактів трудової експлуатації. Потерпілі виїжджали за кордон для працевлаштування. Там їх тримали у рабських умовах. Дехто сам їхав заробити, а декого вивезли за борги", - зазначив Крищенко.

Також за перше півріччя 2018 року виросла кількість злочинів у сфері сексуальної експлуатації жінок і дітей.

Нагадаємо, Україна опинилася у першій половині антирейтингу зі стану глобального рабства: 49 місце із 167.

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