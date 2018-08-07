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В этом году произошло на 8 тысяч ДТП меньше, чем в 2017 году

В этом году произошло на 8 тысяч ДТП меньше, чем в 2017 году

Киев  •  УНН

 • 7577 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Количество ДТП по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 8 тысяч. Об этом сообщил Глава Нацполиции Украины Сергей Князев, передает УНН.

“В 2017 году было зарегистрировано более 89 тысяч ДТП, в 2018 году — около 81 000 аварий. <...> (Таким образом) в течение семи месяцев этого года количество дорожно-транспортных происшествий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 10%”, - говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители зафиксировали уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими — с 14 тысяч в 2017 году до 12 тысяч — в 2018-м.

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“В прошлом году на патрулирование дорог вышли экипажи патрульной полиции и группы реагирования патрульной полиции. И мы уже имеем положительные сдвиги. Количество ДТП по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 8 тысяч. Это — реальные результаты работы блока превенции в течение семи месяцев этого года”, - подчеркнул Сергей Князев.

Ранее в патрульной полиции отчитались о ходе кампании “Перевозчик”.

Как сообщал УНН, с начала года в Украине уже произошла 81 тысяча ДТП. В МВД Украины озвучили основные причины дорожных аварий.

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