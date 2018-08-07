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Цьогоріч сталось на 8 тисяч ДТП менше, ніж у 2017 році

Цьогоріч сталось на 8 тисяч ДТП менше, ніж у 2017 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Кількість ДТП порівняно з минулим роком зменшилася на 8 тисяч. Про це повідомив Голова Нацполіції України Сергій Князєв, передає УНН. 

“У 2017 році було зареєстровано понад 89 тисяч ДТП, у 2018 році — близько 81 тисячі аварій. <...> (Таким чином) упродовж семи місяців цього року кількість дорожньо-транспортних пригод порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшилася на 10%”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, правоохоронці зафіксували зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод з потерпілими — з 14 тисяч у 2017 році до 12 тисяч — у 2018-му.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українців приголомшили 97 резонансних ДТП за останніх півроку

“У минулому році на патрулювання доріг вийшли екіпажі патрульної поліції та групи реагування патрульної поліції. І ми вже маємо позитивні зрушення. Кількість ДТП порівняно з минулим роком зменшилася на 8 тисяч. Це — реальні результати роботи блоку превенції упродовж семи місяців цього року”, — підкреслив Сергій Князєв.

Раніше у патрульній поліції відзвітували про хід кампанії "Перевізник".

Як повідомляв УНН, з початку року в Україні вже сталась 81 тисяча ДТП. У МВС України озвучили основні причини дорожніх аварій.

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