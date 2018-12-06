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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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В этом году для детей было проведено рекордное количество футбольных фестивалей

Киев • УНН

 • 7392 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Год уходящий стал одним из самых успешных по массовости и качества проведения фестивалей чемпионов "Открытые уроки футбола". Об этом сообщил вице-президент Федерации футбола Украины Вадим Костюченко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.

В этом году для детей было проведено рекордное количество футбольных фестивалей

Он добавил, что в течение года было проведено 41 большой фестиваль, в котором приняли участие более 8 тыс. детей. Среди них - более 30% девушек.

"Важной социальной миссией проекта стало то, что около половины участников были детьми внутренне перемещенных лиц и военнослужащих, что ныне защищают Украину на востоке.

В послефестивальных регулярных активностях в рамках проекта было задействовано более 20 тыс. детей и около 2 тыс. волонтеров", - рассказали в Федерации.

Также отмечается, что проект, инициированный ФФУ и благотворительным фондом "Развитие футбола Украины", было поддержано Европейским Союзом и федеральным Министерством иностранных дел Германии.

Напомним, как писал УНН, проект Федерации футбола Украины "Play away, play everywhere" получил специальную награду жюри престижной премии УЕФА "Grow Awards 2018" за уникальный пример реинтеграции внутренне перемещенных детей с помощью футбола.

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