Цьогоріч для дітей було проведено рекордну кількість футбольних фестивалів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Рік, що минає, став одним із найуспішніших щодо масовості й якості проведення фестивалів чемпіонів "Відкриті уроки футболу". Про це повідомив віце-президент Федерації Футболу України Вадим Костюченко, передає УНН із посиланням на прес-службу ФФУ.
Він додав, що протягом року було проведено 41 великий фестиваль, в якому взяли участь більше 8 тис. дітей. Серед них — більше 30 % дівчат.
"Важливою соціальною місією проекту стало те, що близько половини учасників були дітьми внутрішньо переміщених осіб та військовослужбовців, що нині захищають Україну на сході.
У післяфестивальних регулярних активностях у межах проекту було задіяно більше 20 тис. дітей та близько 2 тис. волонтерів", - розповіли у Федерації.
Також зазначається, що проект, ініційований ФФУ та благодійним фондом "Розвиток футболу України", було підтримано Європейським Союзом та федеральним міністерством закордонних справ Німеччини.
Нагадаємо, як писав УНН, проект Федерації футболу України "Play away, play everywhere" отримав спеціальну відзнаку журі престижної премії УЄФА "Grow Awards 2018" за унікальний приклад реінтеграції внутрішньо переміщених дітей за допомогою футболу.