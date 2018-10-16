На этой неделе Рада займется вопросами бюджета и экологии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. На этой неделе Верховная Рада рассмотрит вопросы бюджета и экологии. Об этом во время заседания Согласительного совета заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
"Во вторник, после рассмотрения представлений, предложен блок вопросов экологии, который давно готовился Министерством и комитетом", - рассказал Парубий.
В среду, по словам спикера, парламенту предлагается рассмотреть вопрос ратификации, но также предлагается "два важных вопроса".
"Это (законопроект - ред.) об уголовных проступках и законопроект о банкротстве", - добавил Парубий.
Также в четверг парламент рассмотрит законопроект о Госбюджете-2019, а также ряд вопросов, которые "имеют отношение к бюджету".
"Среди них законопроект о публичных закупках... После формирования ЦИК, я думаю, нам безотлагательно необходимо принять закон об изменениях в Госбюджет Украины, которые предусматривают выделение средств на кибербезопасность", - подчеркнул Парубий.
Как сообщал УНН, в четверг, 18 октября Верховная Рада Украины рассмотрит в первом чтении проект бюджета на 2019 год.