Цього тижня Рада займеться питаннями бюджету та екології
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Цього тижня Верховна Рада розгляне питання бюджету та екології. Про це під час засідання Погоджувальної ради заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
“У вівторок, після розгляду подань, запропонований блок питань екології, який давно готувався Міністерством та комітетом”, — розповів А.Парубій.
У середу, за словами спікера, парламенту пропонується розглянути питання ратифікації, але також пропонується “два важливих питання”.
“Це (законопроект — ред.) про кримінальні проступки і законопроект про банкрутство”, — додав А.Парубій.
Також у четвер парламент розгляне законопроект про Держбюджет-2019, а також низку питань, які “мають відношення до бюджету”.
“Серед них законопроект про публічні закупівлі... Після формування ЦВК, я думаю, нам невідкладно необхідно прийняти закон про зміни до Держбюджету України, які передбачають виділення коштів на кібербезпеку”, — підкреслив А.Парубій.
Як повідомляв УНН, у четвер 18 жовтня Верховна Рада України розгляне у першому читанні проект бюджету на 2019 рік.