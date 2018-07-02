На этой неделе Рада рассмотрит защиту прав детей и аграрные вопросы

"Напомню, на прошлой неделе мы завершили нашу работу на рассмотрении законопроектов о защите прав детей. Поэтому предлагаю, что во вторник мы начнем работу по завершению (рассмотрения - ред.) проекта закона 8296 и рассмотрим сопутствующие, сопровождающие его законопроекты. Кроме того, на вторник планируется блок вопросов информационной политики", - рассказал Парубий.

Спикер добавил, что в среду парламенту предлагается рассмотреть вопрос ратификации, а в четверг - рассмотрение вопроса ЦИК.

"Также в четверг... будет согласование календарного плана работы ВРУ на следующую сессию. Регламентный комитет подготовил и раздал всем фракциям соответствующий план. Второй блок - вопросы аграрной политики", - резюмировал Парубий.

Как сообщал УНН, в этот четверг парламенту предлагается рассмотреть вопрос назначения нового состава Центральной избирательной комиссии.