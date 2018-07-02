Цього тижня Рада розгляне захист прав дітей та аграрні питання

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Цього тижня парламенту пропонується розглянути питання щодо захисту прав людей, оновлення ЦВК та розгляду календарного плану роботи ВРУ на наступну сесію. Про це під час погоджувальної ради заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.

“Нагадаю, минулого тижня ми завершили нашу роботу на розгляді законопроектів про захист прав дітей. Тому пропоную, що у вівторок ми розпочнемо роботу із завершення (розгляду — ред.) проекту закону 8296 і розглянемо супутні, супроводжуючі його законопроекти. Крім того, на вівторок планується блок питань інформаційної політики”, — розповів А.Парубій.

Спікер додав, що в середу парламенту пропонується розглянути питання ратифікації, а в четвер - розгляд питання ЦВК.

“Також у четвер... буде узгодження календарного плану роботи ВРУ на наступну сесію. Регламентний комітет підготував і роздав усім фракціям відповідний план. Другий блок - питання аграрної політики”, — резюмував А.Парубій.

Як повідомляв УНН, цього четверга парламенту пропонується розглянути питання призначення нового складу Центральної виборчої комісії.

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