На этой неделе не запланирован отчет В.Гонтаревой перед парламентом - нардеп

"На этой неделе мы не планировали визит госпожи Гонтаревой в парламент. Потому что на этой неделе у нас запланирован визит Дмитрия Вовка, руководителя НКРЕКП в парламент в рамках повышения функций парламентского контроля", - сказал А.Герасимов.

На вопрос журналистов, какие кандидатуры обсуждаются для назначения на должность председателя Национального банка, А.Герасимов ответил, что это вопрос к Президенту.

"Это вопрос к Президенту. Я уверен, что любой, кто займет эту должность, будет эффективным менеджером этого учреждения", - сказал он.

При этом он положительно оценил работу главы НБУ.

"Национальный банк сделал блестящую работу. Давайте не забывать - у нас прошла очень серьезная очистка банковской системы, и это не игрушки. Я общался с очень многим иностранцами и они вспоминают что было, а что есть, а это фактаж. Кроме этого, давайте не забывать, что очень серьезные результаты мы имеем и в том, что касается курса. Потому что нам удалось благодаря рыночным методам стабилизировать курс, а это тоже не игрушки", - сказал А.Герасимов.

Он напомнил, что когда началась военная агрессия, "курс мог слетать в безумных величин, а сегодня этого нет".

Как сообщал УНН, 10 апреля председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года и подала ее Президенту.