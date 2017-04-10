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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 77412 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111166 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169394 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

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11 марта, 14:39 • 124549 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121713 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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На этой неделе не запланирован отчет В.Гонтаревой перед парламентом - нардеп

На этой неделе не запланирован отчет В.Гонтаревой перед парламентом - нардеп

Киев  •  УНН

 • 10271 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. На этой неделе не запланирован отчет председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой о своей деятельности перед парламентом. Об этом сообщил председатель фракции "БПП" Артур Герасимов на сегодняшнем брифинге в парламенте, передает корреспондент УНН.

"На этой неделе мы не планировали визит госпожи Гонтаревой в парламент. Потому что на этой неделе у нас запланирован визит Дмитрия Вовка, руководителя НКРЕКП в парламент в рамках повышения функций парламентского контроля", - сказал А.Герасимов.

На вопрос журналистов, какие кандидатуры обсуждаются для назначения на должность председателя Национального банка, А.Герасимов ответил, что это вопрос к Президенту.

"Это вопрос к Президенту. Я уверен, что любой, кто займет эту должность, будет эффективным менеджером этого учреждения", - сказал он.

При этом он положительно оценил работу главы НБУ.

"Национальный банк сделал блестящую работу. Давайте не забывать - у нас прошла очень серьезная очистка банковской системы, и это не игрушки. Я общался с очень многим иностранцами и они вспоминают что было, а что есть, а это фактаж. Кроме этого, давайте не забывать, что очень серьезные результаты мы имеем и в том, что касается курса. Потому что нам удалось благодаря рыночным методам стабилизировать курс, а это тоже не игрушки", - сказал А.Герасимов.

Он напомнил, что когда началась военная агрессия, "курс мог слетать в безумных величин, а сегодня этого нет".

Как сообщал УНН, 10 апреля председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года и подала ее Президенту.

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