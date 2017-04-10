Цього тижня не запланований звіт В.Гонтаревої перед парламентом - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Цього тижня не запланований звіт голови Національного банку України Валерії Гонтаревої про свою діяльність перед парламентом. Про це повідомив голова фракції "БПП" Артур Герасимов на сьогоднішньому брифінгу у парламенті, передає кореспондент УНН.
“На цьому тижні ми не планували візит пані Гонтаревої до парламенту. Тому що на цьому тижні у нас запланований візит Дмитра Вовка, керівника НКРЕКП до парламенту в рамках підвищення функцій парламентського контролю”, — сказав А.Герасимов.
На питання журналістів, які кандидатури обговорюються для призначення на посаду голови Національного банку, А.Герасимов відповів, що це питання до Президента.
“Це питання до Президента. Я впевнений, що будь-хто, хто обійме цю посаду, буде ефективним менеджером цієї установи”, — сказав він.
При цьому він позитивно оцінив роботу голови НБУ.
“Національний банк зробив блискучу роботу. Давайте не забувати — у нас пройшло дуже серйозне очищення банківської системи і це не іграшки. Я спілкувався з дуже багатьом іноземцями і вони згадують що було, а що є, а це фактаж. Крім цього, давайте не забувати, що дуже серйозні результати ми маємо і в тому, що стосується курсу. Тому що нам вдалося завдяки ринковим методам стабілізувати курс, а це теж не іграшки”, — сказав А.Герасимов.
Він нагадав, що коли почалась військова агресія, “курс міг злітати до шалених величин, а сьогодні цього немає”.
Як повідомляв УНН, 10 квітня голова Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що написала заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня цього року і подала її Президенту.