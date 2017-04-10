Цього тижня не запланований звіт В.Гонтаревої перед парламентом - нардеп

“На цьому тижні ми не планували візит пані Гонтаревої до парламенту. Тому що на цьому тижні у нас запланований візит Дмитра Вовка, керівника НКРЕКП до парламенту в рамках підвищення функцій парламентського контролю”, — сказав А.Герасимов.

На питання журналістів, які кандидатури обговорюються для призначення на посаду голови Національного банку, А.Герасимов відповів, що це питання до Президента.

“Це питання до Президента. Я впевнений, що будь-хто, хто обійме цю посаду, буде ефективним менеджером цієї установи”, — сказав він.

При цьому він позитивно оцінив роботу голови НБУ.

“Національний банк зробив блискучу роботу. Давайте не забувати — у нас пройшло дуже серйозне очищення банківської системи і це не іграшки. Я спілкувався з дуже багатьом іноземцями і вони згадують що було, а що є, а це фактаж. Крім цього, давайте не забувати, що дуже серйозні результати ми маємо і в тому, що стосується курсу. Тому що нам вдалося завдяки ринковим методам стабілізувати курс, а це теж не іграшки”, — сказав А.Герасимов.

Він нагадав, що коли почалась військова агресія, “курс міг злітати до шалених величин, а сьогодні цього немає”.

Як повідомляв УНН, 10 квітня голова Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що написала заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня цього року і подала її Президенту.