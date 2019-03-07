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В этом году в Украине ожидают уменьшения урожая яблок и груш

В этом году в Украине ожидают уменьшения урожая яблок и груш

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Урожай фруктов, в частности яблок и груш, в этом году будет меньше, чем в прошлом году, из-за достаточно высокой плодовитости садов в 2018-м. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщил эксперт по аграрным вопросам Иван Томич.

"О урожае фруктов, я бы очень осторожно высказывался о том, что яблок и груш, будет меньше, чем в 2018 году. Учитывая вполне понятную закономерность биологической периодичности, ведь такой год (как 2018 - ред.) бывает раз в 10-15 лет по максимуму плодоношения садов. Такое бывает в период десятилетия. Поэтому этот, 2019 год, однозначно будет иным, то есть гарантированно можно ожидать уменьшения урожая яблок в текущем году", - рассказал эксперт.

Он добавил, что на сколько урожай яблок и груш будет меньше в этом году, пока сложно спрогнозировать. Это можно будет определить уже после цветения плодовых деревьев.

Как сообщал УНН, активно в январе Украина импортировала плоды, орехи и рыбу.

Напомним, Украина хочет экспортировать черешни в КНР, а яблоки - в Индию.

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