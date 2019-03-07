В этом году в Украине ожидают уменьшения урожая яблок и груш

"О урожае фруктов, я бы очень осторожно высказывался о том, что яблок и груш, будет меньше, чем в 2018 году. Учитывая вполне понятную закономерность биологической периодичности, ведь такой год (как 2018 - ред.) бывает раз в 10-15 лет по максимуму плодоношения садов. Такое бывает в период десятилетия. Поэтому этот, 2019 год, однозначно будет иным, то есть гарантированно можно ожидать уменьшения урожая яблок в текущем году", - рассказал эксперт.

Он добавил, что на сколько урожай яблок и груш будет меньше в этом году, пока сложно спрогнозировать. Это можно будет определить уже после цветения плодовых деревьев.

Как сообщал УНН, активно в январе Украина импортировала плоды, орехи и рыбу.



Напомним, Украина хочет экспортировать черешни в КНР, а яблоки - в Индию.