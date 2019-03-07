Цього року в Україні очікують зменшення врожаю яблук та груш

КИЇВ. 7 березня. УНН. Врожай фруктів, зокрема яблук і груш, у цьому році буде меншим, ніж у минулому році, через досить високу плодовитість садів у 2018-му. Про це у коментарі журналісту УНН повідомив експерт з аграрних питань Іван Томич.