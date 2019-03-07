Цього року в Україні очікують зменшення врожаю яблук та груш
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Врожай фруктів, зокрема яблук і груш, у цьому році буде меншим, ніж у минулому році, через досить високу плодовитість садів у 2018-му. Про це у коментарі журналісту УНН повідомив експерт з аграрних питань Іван Томич.
“Щодо врожаю фруктів, я б дуже обережно висловлювався про те, що яблук і груш, буде менше, ніж у 2018 році. Враховуючи цілком зрозумілу закономірність біологічної періодичності, адже такий рік (як 2018 - ред.) буває раз на 10-15 років по максимуму плодоношення садів. Таке буває у період десятиліття. Тому цей, 2019 рік, однозначно буде інакшим, тобто гарантовано можна очікувати зменшення врожаю яблук в поточному році”, - розповів експерт.
Він додав, що на скільки врожай яблук та груш буде меншим цьогоріч, наразі складно спрогнозувати. Це можна буде визначити вже після цвітіння плодових дерев.
Як повідомляв УНН, найактивніше у січні Україна імпортувала плоди, горіхи та рибу.
Нагадаємо, Україна хоче експортувати черешні до КНР, а яблука - до Індії.