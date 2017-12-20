В этом году СБУ привлекла к уголовной ответственности 16 своих сотрудников

"Сотрудники Управления внутренней безопасности СБ Украины продолжают очищать ряды Службы от коррупционеров и предателей. В 2017 году по материалам внутренней безопасности СБУ к уголовной ответственности привлечено 16 собственных сотрудников, 11 из них сообщено о подозрении в совершении преступлений, 4 - получили приговор суда, дела по 5 - направлены в суд", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в частности, к 7,5 годам лишения свободы приговорен бывший старший следователь управления СБУ во Львовской области. Правоохранители установили, что полковник юстиции требовал триста тысяч гривен от местного жителя за непривлечение к уголовной ответственности по обвинению в получении неправомерной выгоды.

Пять лет лишения свободы получила работница Херсонского управления СБУ. Оперативники спецслужбы задокументировали, что женщина передавала представителю ФСБ служебную информацию с ограниченным доступом.

Приднепровский районный суд Черкасс признал виновным в совершении преступлений сотрудника областного управления, несанкционированно снимал информацию с ограниченным доступом автоматизированных систем для последующей продажи. По материалам внутренней безопасности Службы, суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы. О подозрении в совершении преступлений сообщено нескольким сотрудникам Службы, уличенным внутренней безопасностью на коррупционных действиях.

В Винницкой области, в частности, подполковник и майор СБУ, требовали пятьдесят тысяч долларов от предпринимателей за несоздание искусственных препятствий для ведения бизнеса. Оперативники управления внутренней безопасности СБ Украины задержали злоумышленников во время совместной операции с НАБУ.

Сотрудник Львовского управления, вместе с сообщником требовал десять тысяч долларов и элитное авто в местной предпринимательницы. За это "вознаграждение" вымогатель обещал не привлекать женщину к уголовной ответственности за якобы совершенное правонарушение.

На Волыни о подозрении объявлено полковнику Службы, который планировал обложить "данью" пограничников. За 17 тыс. он гарантировал не привлекать их к ответственности за перемещение товаров вне таможенными пунктами.

Как отметили в СБУ, начиная с 2015 года к уголовной ответственности привлечены 66 сотрудников СБУ, о подозрении в совершении преступления сообщено пятидесяти шести. Двадцать один из них получил приговор суда, дела по девятнадцати - направлены в судебные инстанции. Управление внутренней безопасности СБ Украины продолжит выполнение первоочередных задач, среди которых: выявление, предупреждение, пресечение уголовных преступлений и коррупционных деяний, готовящихся или совершенных сотрудниками СБУ.

Напомним, в течение этого года по материалам СБУ за терроризм и преступления против национальной безопасности Украины к различным срокам наказания приговорены 53 человека.