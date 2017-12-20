Цього року СБУ притягнула до кримінальної відповідальності 16 своїх співробітників

“Співробітники Управління внутрішньої безпеки СБ України продовжують очищувати лави Служби від корупціонерів та зрадників. У 2017 році за матеріалами внутрішньої безпеки СБУ до кримінальної відповідальності притягнуто 16 власних співробітників, 11 з них повідомлено про підозру в скоєнні злочинів, 4 ‒ отримали вирок суду, справи щодо 5 ‒ скеровані до суду”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, зокрема, до 7,5 років позбавлення волі засуджено колишнього старшого слідчого управління СБУ в Львівській області. Правоохоронці встановили, що полковник юстиції вимагав триста тисяч гривень від місцевого мешканця за непритягнення до кримінальної відповідальності за звинуваченням у отриманні неправомірної вигоди. П’ять років позбавлення волі отримала працівниця Херсонського управління СБУ. Оперативники спецслужби задокументували, що жінка передавала представнику ФСБ службову інформацію з обмеженим доступом. Придніпровський районний суд Черкас визнав винним у скоєнні злочинів співробітника обласного управління, який несанкціоновано знімав інформацію з обмеженим доступом з автоматизованих систем для подальшого продажу. За матеріалами внутрішньої безпеки Служби, суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Про підозру в скоєнні злочинів повідомлено кільком співробітникам Служби, викритим внутрішньою безпекою на корупційних діях.

На Вінниччині, зокрема, підполковнику та майору СБУ, які вимагали п’ятдесят тисяч доларів від підприємців за нестворення штучних перешкод для ведення бізнесу. Оперативники управління внутрішньої безпеки СБ України затримали зловмисників під час спільної операції з НАБУ. Співробітнику Львівського управління, який разом зі спільником вимагав десять тисяч доларів та елітне авто у місцевої підприємниці. За цю “винагороду” здирник обіцяв не притягувати жінку до кримінальної відповідальності за нібито скоєне правопорушення. На Волині про підозру оголошено полковнику Служби, який планував обкласти “даниною” прикордонників. За 17 тис.грн. він гарантував не притягувати їх до відповідальності за переміщення товарів поза митними пунктами.

Як зазначили у СБУ, починаючи з 2015 року до кримінальної відповідальності притягнуто 66 співробітників СБУ, про підозру в скоєнні злочину повідомлено п’ятдесяти шести. Двадцять один з них отримав вирок суду, справи щодо дев’ятнадцяти ‒ скеровані до судових інстанцій. Управління внутрішньої безпеки СБ України продовжить виконання першочергових завдань, серед яких: виявлення, попередження, припинення кримінальних правопорушень та корупційних діянь, що готуються або вчинені співробітниками СБУ.

Нагадаємо, упродовж цього року за матеріалами СБУ за тероризм і злочини проти національної безпеки України до різних термінів покарання засуджено 53 особи.