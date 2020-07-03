В этом году контрабандисты уже пытались перевезти через границу более 4 млн пачек сигарет
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В этом году пограничники обнаружили и передали соответствующим органам более 4 млн пачек контрабандных сигарет. Об этом сообщили в Администрации Государственной пограничной службы Украины в ответ на информационный запрос УНН.
"В 2020 году во время незаконного перемещения через государственную границу органами охраны государственной границы обнаружено и передано соответствующим органам 4,501 млн пачек сигарет (предварительная сумма оценки 151,4 млн грн)", - говорится в ответе на запрос.
Напомним, с начала этого года пограничники обнаружили более 500 попыток незаконного перемещения через государственную границу табачных изделий.
Как сообщалось, в Украине контрабандисты подделывали сигареты "Винниковской табачной фабрики" и мировых брендов: СБУ изъяла 15 млн пачек.