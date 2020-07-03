Цього року контрабандисти вже намагалися перевезти через кордон понад 4 млн пачок сигарет
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. У цьому році прикордонники виявили та передали відповідним органам понад 4 млн пачок контрабандних сигарет. Про це повідомили в Адміністрації Державної прикордонної служби України у відповідь на інформаційний запит УНН.
“У 2020 році під час незаконного переміщення через державний кордон органами охорони державного кордону виявлено та передано відповідним органам 4,501 млн пачок сигарет (попередня сума оцінки 151,4 млн грн)”, — йдеться у відповіді на запит.
Нагадаємо, з початку цього року прикордонники виявили понад 500 спроб незаконного переміщення через державний кордон тютюнових виробів.
Як повідомлялося, в Україні контрабандисти підробляли цигарки “Винниківської тютюнової фабрики” і світових брендів: СБУ вилучила 15 млн пачок.