Цього року контрабандисти вже намагалися перевезти через кордон понад 4 млн пачок сигарет

“У 2020 році під час незаконного переміщення через державний кордон органами охорони державного кордону виявлено та передано відповідним органам 4,501 млн пачок сигарет (попередня сума оцінки 151,4 млн грн)”, — йдеться у відповіді на запит.

Нагадаємо, з початку цього року прикордонники виявили понад 500 спроб незаконного переміщення через державний кордон тютюнових виробів.

Як повідомлялося, в Україні контрабандисти підробляли цигарки “Винниківської тютюнової фабрики” і світових брендів: СБУ вилучила 15 млн пачок.



