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15 марта, 19:03 • 111671 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156468 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131516 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124487 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109314 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103776 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100302 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 130264 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 130013 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127648 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В этом году киевское метро перевезло почти 400 млн пассажиров

В этом году киевское метро перевезло почти 400 млн пассажиров

Киев • УНН

 • 8122 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. С начала года столичная подземка перевезла 397 746 500 пассажиров, в том числе 42 828 900 - в октябре. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Киевского метрополитена.

Святошинско-Броварская линия остается наиболее загруженной.

Так, ею воспользовалось 165 265 500 пассажиров. Наибольший среднесуточный пассажиропоток наблюдался на станции "Лесная" (57900 пассажиров), а наименьший - на станции "Днепр" (2900 пассажиров).

За этот же период Куреневско-Красноармейскую линию посетило 138 365 100 пассажиров. Наиболее загруженной станцией стала "Минская" (44100 пассажиров), а наименее - "Почтовая площадь" (10600 пассажиров).

Сырецко-Печерская линия традиционно наименее загружена. За десять месяцев было перевезено 94 115 900 пассажиров.

Наибольший пассажиропоток наблюдался на станции "Лукьяновская" (38500 пассажиров), а наименьший - на станции "Красный хутор" (4200 пассажиров).

Украинские Национальные Новости

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