В этом году киевское метро перевезло почти 400 млн пассажиров
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. С начала года столичная подземка перевезла 397 746 500 пассажиров, в том числе 42 828 900 - в октябре. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Киевского метрополитена.
Святошинско-Броварская линия остается наиболее загруженной.
Так, ею воспользовалось 165 265 500 пассажиров. Наибольший среднесуточный пассажиропоток наблюдался на станции "Лесная" (57900 пассажиров), а наименьший - на станции "Днепр" (2900 пассажиров).
За этот же период Куреневско-Красноармейскую линию посетило 138 365 100 пассажиров. Наиболее загруженной станцией стала "Минская" (44100 пассажиров), а наименее - "Почтовая площадь" (10600 пассажиров).
Сырецко-Печерская линия традиционно наименее загружена. За десять месяцев было перевезено 94 115 900 пассажиров.
Наибольший пассажиропоток наблюдался на станции "Лукьяновская" (38500 пассажиров), а наименьший - на станции "Красный хутор" (4200 пассажиров).