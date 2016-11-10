Цього року київське метро перевезло майже 400 млн пасажирів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. З початку року столична підземка перевезла 397 746 500 пасажирів, у тому числі 42 828 900 — у жовтні. Про це УНН повідомили в прес-службі Київського метрополітену.
Святошинсько-Броварська лінія залишається найбільш завантаженою.
Так, нею скористалося 165 265,5 тисяч пасажирів. Найбільший середньодобовий пасажиропотік спостерігався на станції “Лісова” (57,9 тисяч пасажирів), а найменший — на станції “Дніпро” (2,9 тисяч пасажирів).
За цей же період Куренівсько-Червоноармійську лінію відвідало 138 365,1 тисяч пасажирів. Найбільш завантаженою станцією стала “Мінська” (44,1 тисяч пасажирів), а найменш — “Поштова площа” (10,6 тисяч пасажирів).
Сирецько-Печерська лінія традиційно найменш завантажена. За десять місяців було перевезено 94 115,9 тисяч пасажирів.
Найбільший пасажиропотік спостерігався на станції “Лук’янівська” (38,5 тисяч пасажирів), а найменший — на станції “Червоний хутір” (4,2 тисяч пасажирів).