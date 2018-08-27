В этом году для детей в Харьковской области уже построили четыре футбольных мини-поля
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В 2018 году на территории Харьковской области построили четыре спортивных площадки с искусственным покрытием для игры в мини-футбол. Об этом УНН сообщили в Харьковской ОГА.
"В 2018 году на территории области открыто четыре площадки с искусственным покрытием", - рассказали в облгосадминистрации.
Всего к концу этого года в области планируют построить девять футбольных мини-полей за счет областного бюджета, добавили в ОГА.
Напомним, "ФФУ Продакшн" показал первые построенные мини-площадки для футбола в Киеве.
Отметим, что процесс строительства футбольных мини-полей продолжается на данный момент во всех регионах Украины.
В частности, на Буковине будет восемь новых площадок. В Житомирской - 31, в Черкасской - восемь, в Тернопольской - 10, в Ровенской области - семь и т.д.
В целом в Федерации футбола Украины планируют, что этой осенью в Украине начнут работу 500 новых футбольных мини-полей.