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В этом году для детей в Харьковской области уже построили четыре футбольных мини-поля

Киев • УНН

 • 8304 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. В 2018 году на территории Харьковской области построили четыре спортивных площадки с искусственным покрытием для игры в мини-футбол. Об этом УНН сообщили в Харьковской ОГА.

В этом году для детей в Харьковской области уже построили четыре футбольных мини-поля

"В 2018 году на территории области открыто четыре площадки с искусственным покрытием", - рассказали в облгосадминистрации.

Всего к концу этого года в области планируют построить девять футбольных мини-полей за счет областного бюджета, добавили в ОГА.

Напомним, "ФФУ Продакшн" показал первые построенные мини-площадки для футбола в Киеве.

Отметим, что процесс строительства футбольных мини-полей продолжается на данный момент во всех регионах Украины.

В частности, на Буковине будет восемь новых площадок. В Житомирской - 31, в Черкасской - восемь, в Тернопольской - 10, в Ровенской области - семь и т.д.

В целом в Федерации футбола Украины планируют, что этой осенью в Украине начнут работу 500 новых футбольных мини-полей.

Украинские Национальные Новости

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