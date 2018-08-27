Цього року для дітей Харківщини вже збудували чотири футбольних міні-поля
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У 2018 році на території Харківської області побудували чотири спортивних майданчики зі штучним покриттям для гри у міні-футбол. Про це УНН повідомили у Харківській ОДА.
“У 2018 році на території області відкрито чотири майданчики зі штучним покриттям”, — розповіли в облдержадміністрації.
Загалом до кінця цього року в області планують побудувати дев'ять футбольних міні-полів коштом обласного бюджету, додали в ОДА.
Нагадаємо, "ФФУ Продакшн" показав перші збудовані міні-майданчики для футболу у Києві.
Зауважимо, що процес будівництва футбольних міні-полів триває наразі у всіх регіонах України.
Зокрема, на Буковині буде вісім нових майданчиків. На Житомирщині — 31, на Черкащині — вісім, на Тернопільщині — 10, на Рівненщині — сім тощо.
Загалом у Федерації футболу України планують, що цієї осені в Україні розпочнуть роботу 500 нових футбольних міні-полів.