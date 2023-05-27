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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЦНС: враг проводит обыски частных домов жителей на ВОТ

Киев • УНН

 • 438979 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Работники фсб проводят обыски частных домов жителей временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что работники фсб, прибывшие с территории рф, обыскивают частные дома на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Как отмечается, особое внимание оккупанты уделяют проверке личных документов. В случае отсутствия российского "паспорта" они угрожают арестом и проводят более тщательные обыски, чтобы найти доказательства сотрудничества с украинскими партизанами.

"Эти меры не помогут врагу победить подполье. Все оккупированные территории будут освобождены, а оккупанты понесут ответственность за все преступления, совершенные на украинской земле", - отметили в Центре национального сопротивления.

Напомним

В ЦНС сообщили, что враг промывает мозги детям на временно оккупированных территориях, навязывая им "военно-патриотическое" воспитание.

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