ЦНС: ворог проводить обшуки приватних будинків мешканців на ТОТ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Працівники фсб проводять обшуки приватних будинків мешканців тимчасово окупованих територій України. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, пише УНН.
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Повідомляється, що працівники фсб, які прибули з території рф, обшукують приватні будинки на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
Як зазначається, особливу увагу окупанти приділяють перевірці особистих документів. У разі відсутності російського "паспорта" вони погрожують арештом та проводять більш прискіпливі обшуки, щоб знайти докази співпраці з українськими партизанами.
"Ці заходи не допоможуть ворогу перемогти підпілля. Всі окуповані території будуть звільнені, а окупанти понесуть відповідальність за всі злочини, скоєні на українській землі", - наголосили в Центрі національного спротиву.
Нагадаємо
У ЦНС повідомили, що ворог промиває мізки дітям на тимчасово окупованих територіях, нав'язуючи їм "військово-патріотичне" виховання.