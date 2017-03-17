В эту субботу временно ограничат движение на проспекте Науки в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В эту субботу, 18 марта, движение автотранспорта на путепроводе на проспекте Науки будет частично ограничено из-за ремонтных работ. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
В субботу, 18 марта, с 08:00 до 18:00 на путепроводе на проспекте Науки будет частично ограничено движение - будут осуществляться кратковременные остановки движения транспорта интервалами в 20-30 минут. Там, в указанное время будет проходить капитальный ремонт путепровода на проспекте Науки и бетонирование монолитной железобетонной плиты.
Напомним, что в связи с проведением ярмарок завтра также изменят движение столичные автобусы № 73, 101.
Также напомним, что в эти выходные в Киеве состоятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки.