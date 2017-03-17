В эту субботу временно ограничат движение на проспекте Науки в Киеве

В субботу, 18 марта, с 08:00 до 18:00 на путепроводе на проспекте Науки будет частично ограничено движение - будут осуществляться кратковременные остановки движения транспорта интервалами в 20-30 минут. Там, в указанное время будет проходить капитальный ремонт путепровода на проспекте Науки и бетонирование монолитной железобетонной плиты.

Напомним, что в связи с проведением ярмарок завтра также изменят движение столичные автобусы № 73, 101.

Также напомним, что в эти выходные в Киеве состоятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки.