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В эту субботу временно ограничат движение на проспекте Науки в Киеве

В эту субботу временно ограничат движение на проспекте Науки в Киеве

Киев • УНН

 • 11242 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. В эту субботу, 18 марта, движение автотранспорта на путепроводе на проспекте Науки будет частично ограничено из-за ремонтных работ. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.

В субботу, 18 марта, с 08:00 до 18:00 на путепроводе на проспекте Науки будет частично ограничено движение - будут осуществляться кратковременные остановки движения транспорта интервалами в 20-30 минут. Там, в указанное время будет проходить капитальный ремонт путепровода на проспекте Науки и бетонирование монолитной железобетонной плиты.

Напомним, что в связи с проведением ярмарок завтра также изменят движение столичные автобусы № 73, 101.

Также напомним, что в эти выходные в Киеве состоятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки.

 

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