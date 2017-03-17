Цієї суботи тимчасово обмежать рух на проспекті Науки в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Цієї суботи, 18 березня, рух автотранспорту на шляхопроводі на проспекті Науки буде частково обмежено через ремонтні роботи. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
У суботу, 18 березня, з 08:00 до 18:00 на шляхопроводі проспекті Науки буде частково обмежено рух — здійснюватимуться короткочасні зупинки руху транспорту інтервалами у 20-30 хвилин. Там, у зазначений час відбуватиметься капітальний ремонт шляхопроводу на проспекті Науки та бетонування монолітної залізобетонної плити.
Нагадаємо, що через ярмарки завтра також змінять рух столичні автобуси № 73, 101.
Також нагадаємо, що цими вихідними в Києві відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки.