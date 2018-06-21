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Этой ночью спасатели проверили сообщение о минировании железнодорожного вокзала в Каменском

Этой ночью спасатели проверили сообщение о минировании железнодорожного вокзала в Каменском

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КИЕВ. 21 июня. УНН. 20 июня до Службы спасения “101” от сотрудников полиции поступило сообщение о заминировании железнодорожного вокзала города Каменского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Днепропетровской области.

“20 июня в 20:58 в Службу спасения „101“ от сотрудников полиции поступило сообщение о заминировании железнодорожного вокзала, который находится по проспекту Свободы Южного района города Каменского”, — указано в сообщении спасателей.

По указанному адресу немедленно направлено дежурное отделение 8 государственной пожарно-спасательной части 1 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

“По прибытию пожарно-спасательного подразделения к месту происшествия, спасатели осуществляли дежурство во время обследования здания железнодорожного вокзала и прилегающей к нему территории на наличие взрывчатки”, — добавили в ГСЧС.

Сотрудниками полиции из здания вокзала и перронов выведено около 200 человек пассажиров и персонала. Работниками взрыво-технического отдела Главного управления национальной полиции взрывных устройств и веществ не обнаружено.

Сообщение о заминировании не подтвердилось. Задержки движения железнодорожного транспорта не было.

Как сообщал УНН, в море в Одесской области нашли тело пропавшего мальчика.

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