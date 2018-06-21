Цієї ночі рятувальники перевірили повідомлення про замінування залізничного вокзалу у Кам'янському
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. 20 червня до Служби порятунку “101” від співробітників поліції надійшло повідомлення про замінування залізничного вокзалу міста Кам’янського. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС у Дніпропетровській області.
“20 червня о 20:58 до Служби порятунку „101“ від співробітників поліції надійшло повідомлення про замінування залізничного вокзалу, що знаходиться по проспекту Свободи Південного району міста Кам’янського”, — вказано у повідомленні рятувальників.
За вказаною адресою негайно направлено чергове відділення 8 державної пожежно-рятувальної частини 1 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
“По прибуттю пожежно-рятувального підрозділу до місця події, рятувальники здійснювали чергування під час обстеження будівлі залізничного вокзалу та прилеглої до нього території на наявність вибухівки”, — додали у ДСНС.
Співробітниками поліції з будівлі вокзалу та перонів виведено близько 200 осіб пасажирів та персоналу. Працівниками вибухо-технічного відділу Головного управління національної поліції вибухових пристроїв та речовин не виявлено.
Повідомлення про замінування не підтвердилось. Затримки руху залізничного транспорту не було.
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