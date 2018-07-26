Цену на газ до сентября оставили без изменений
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Кабинет министров Украины оставил неизменной цену на газ для населения до 1 сентября 2018 года. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 26 июля. Об этом сообщает Правительственный портал, передает УНН.
“Сейчас продолжаются переговоры с МВФ относительно приведения цены на природный газ до уровня импортного паритета. Поэтому, учитывая завершение срока действия положения (о спецзобязательствах — ред.), возникает необходимость в его продолжении”, - говорится в пояснительной записке к постановлению.
Как отмечается, в данном случае речь идет о продлении действия специальных обязательств по продаже природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго по сниженной цене.
Постановление Кабмина № 187 от 22 марта 2017 года предусматривало, что спецобязательства по продаже газа населению и теплокоммунэнерго будут действовать до 1 апреля 2018 года, позже правительство продолжило их до конца мая, а еще позже — до конца июля.
Специальные обязательства заключаются в продаже топлива для нужд бытовых потребителей по цене, расчет которой привязан к рыночным среднегодовым ценам на европейском хабе.
Как ранее сообщили в комментарии УНН, МВФ требует повысить цену на газ для населения на 60-70%.