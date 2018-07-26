Ціну на газ до вересня залишили без змін
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Кабінет міністрів України залишив незмінною ціну на газ для населення до 1 вересня 2018 року. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 26 липня. Про це повідомляє Урядовий портал, передає УНН.
“Наразі тривають переговори з МВФ стосовно приведення ціни на природний газ до рівня імпортного паритету. Тому, з огляду на завершення терміну дії положення (про спецзобов’язання — ред.), виникає необхідність у його продовженні”, — йдеться в пояснювальній записці до постанови.
Як зазначається, у даному випадку мова йде про продовження дії спеціальних зобов’язань із продажу природного газу для потреб населення і теплокомуненерго за зниженою ціною.
Постанова Кабміну № 187 від 22 березня 2017 року передбачала, що спецзобов’язання з продажу газу населенню і теплокомуненерго діятимуть до 1 квітня 2018 року, пізніше уряд продовжив їх до кінця травня, а ще пізніше — до кінця липня.
Спеціальні зобов’язання полягають в продажу палива для потреб побутових споживачів за ціною, розрахунок якої прив’язано до ринкових середньорічних цін на європейському хабі.
Як раніше повідомили у коментарі УНН, МВФ вимагає підвищити ціну на газ для населення на 60-70%.