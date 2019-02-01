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Цену на газ для промпотребителей снизили на более чем 3%

Киев  •  УНН

 • 8296 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" снизила на 3,2-3,3% цены на природный газ, которые будут действовать с 1 февраля 2019 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу компании.

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"Нафтогаз" предлагает газ по цене 8 717,00 - 9 549,00 грн / тыс. куб. м (без НДС). По сравнению с ценами на январь 2019 года, в феврале цены уменьшены на 3,2-3,3%", - указали в НАК.

Предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированные в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Как сообщал УНН, 3 января в "Нафтогазе" заявили о незаконном доначислении потребителям дополнительных объемов газа.

Также в НАК призвали жителей Киева фотографировать платежки с существенно увеличенным тарифом на газ и отправлять компании.

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