Ціну на газ для промспоживачів знизили на понад 3%
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. НАК "Нафтогаз України" знизила на 3,2-3,3% ціни на природний газ, які діятимуть з 1 лютого 2019 року, для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу компанії.
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"Нафтогаз" пропонує газ за ціною 8 717,00 – 9 549,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ). У порівнянні з цінами на січень 2019 року, у лютому ціни зменшено на 3,2-3,3%", - вказали у НАК.
Запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані у залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.
Як повідомляв УНН, 3 січня у "Нафтогазі" заявили про незаконне донарахування споживачам додаткових обсягів газу.
Також у НАК закликали жителів Києва фотографувати платіжки із суттєво збільшеним тарифом на газ та відправляти компанії.