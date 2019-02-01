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Ціну на газ для промспоживачів знизили на понад 3%

Ціну на газ для промспоживачів знизили на понад 3%

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. НАК "Нафтогаз України" знизила на 3,2-3,3% ціни на природний газ, які діятимуть з 1 лютого 2019 року, для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу компанії.

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"Нафтогаз" пропонує газ за ціною 8 717,00 – 9 549,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ). У порівнянні з цінами на січень 2019 року, у лютому ціни зменшено на 3,2-3,3%", - вказали у НАК.

Запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані у залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.

Як повідомляв УНН, 3 січня у "Нафтогазі" заявили про незаконне донарахування споживачам додаткових обсягів газу.

Також у НАК закликали жителів Києва фотографувати платіжки із суттєво збільшеним тарифом на газ та відправляти компанії.

Українські Національні Новини

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