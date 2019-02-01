Ціну на газ для промспоживачів знизили на понад 3%

КИЇВ. 1 лютого. УНН. НАК "Нафтогаз України" знизила на 3,2-3,3% ціни на природний газ, які діятимуть з 1 лютого 2019 року, для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу компанії.