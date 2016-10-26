Цены на молоко в Украине выросли на 20% за два месяца

Как отмечается, если с начала августа килограмм молока экстра сорта стоил в среднем 5,83 грн, то в конце октября цена на этот продукт выросла до 7,21 грн. Молоко высшего сорта подорожала за этот период с 5,72 грн до 6,78 грн за кг, молоко первого сорта - с 5,65 грн до 6,65 грн за кг.

"Среди причин, которые привели к удорожанию продукта - рост себестоимости продукции из-за девальвации гривни, фактор сезонности, рост экспортного спроса и повышения цен на фураж", - отметила аналитик Яна Музыченко.

Указано, что тенденция роста цен на молоко будет актуальной до конца года.

По прогнозам экспертов, цены на сырье вырастут на 10% до 8 грн за литр (молоко экстра сорта).