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Ціни на молоко в Україні виросли на 20% за два місяці

Ціни на молоко в Україні виросли на 20% за два місяці

Київ • УНН

 • 8946 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. За два місяці закупівельні ціни на молоко виросли на 20%, така тенденція буде актуальною до кінця року. Про це повідомили в Асоціації виробників молока, передає УНН.

Як зазначається, якщо з початку серпня кілограм молока екстра гатунку коштував в середньому 5,83 грн, то в кінці жовтня ціна на цей продукт зросла до 7,21 грн. Молоко вищого гатунку подорожчало за цей період з 5,72 грн до 6,78 грн за кг, молоко першого гатунку – з 5,65 грн до 6,65 грн за кг.

"Серед причин, що призвели до здороження продукту – зростання собівартості продукції через девальвацію гривні, фактор сезонності, зростання експортного попиту та підвищення цін на фураж", - зазначила аналітик Яна Музиченко.

Вказано, що тенденція зростання цін на молоко буде актуальною до кінця року.

За прогнозами експертів, ціни на сировину зростуть на 10% до 8 грн за літр (молоко екстра гатунку).

Нагадаємо, виробництво молока за 9 місяців знизилось на 2,2%.

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