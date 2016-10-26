Ціни на молоко в Україні виросли на 20% за два місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. За два місяці закупівельні ціни на молоко виросли на 20%, така тенденція буде актуальною до кінця року. Про це повідомили в Асоціації виробників молока, передає УНН.
Як зазначається, якщо з початку серпня кілограм молока екстра гатунку коштував в середньому 5,83 грн, то в кінці жовтня ціна на цей продукт зросла до 7,21 грн. Молоко вищого гатунку подорожчало за цей період з 5,72 грн до 6,78 грн за кг, молоко першого гатунку – з 5,65 грн до 6,65 грн за кг.
"Серед причин, що призвели до здороження продукту – зростання собівартості продукції через девальвацію гривні, фактор сезонності, зростання експортного попиту та підвищення цін на фураж", - зазначила аналітик Яна Музиченко.
Вказано, що тенденція зростання цін на молоко буде актуальною до кінця року.
За прогнозами експертів, ціни на сировину зростуть на 10% до 8 грн за літр (молоко екстра гатунку).
Нагадаємо, виробництво молока за 9 місяців знизилось на 2,2%.