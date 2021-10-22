Цены на АЗС: среднюю стоимость бензина и дизеля повысили
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Министерство экономики обнародовало новую среднюю стоимость бензина и дизельного топлива, по сравнению с предыдущими утвержденными показателями она выросла на 0,63-0,72 грн за литр, пишет УНН.
Детали
Согласно данным Минэкономики, на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины" от 22 октября, "определено среднюю стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 25,07 гривен, и 1 литра бензина автомобильных GASOLINE 10 ppm, которая составляет 28,20 гривен".
В то же время, 10 дней назад эти показатели составляли 24,35 гривны и 27,57 гривны соответственно. Таким образом, рост по дизтопливу составляет 0,72 грн (+3%), а по бензинам - 0,63 грн (+ 2,3%) на литре.
С этой средней стоимости будет высчитываться предельная цена реализации топлива в рознице на следующий период. Так, "Нафтогаз" подает в правительство расчеты по ценам на топливо три раза в месяц - 1, 11 и 21 числа.
Так, с учетом предельных торговых надбавок максимальная цена на "обычное" дизтопливо в рознице не должна превышать 32,07 грн/л, а на "обычный" бензин - 33,20 грн/л, что больше, чем в период до этого решения. Таким образом, АЗС разрешили повысить цены на топливо.
Что было ранее
14 мая Кабмин постановлением ввел госрегулирование цен на горючее, решение вступило в силу с 15 мая. На период действия карантина установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр). Надбавка не касается "брендового премиального" топлива.
Бизнес не поддерживает введение государственного регулирования цен на горючее, Европейская Бизнес Ассоциация призвала Кабмин отменить постановление о госрегулировании цен на топливо.
В экспертных кругах говорят, что установленное Кабинетом министров временное государственное регулирование цен на горючее может привести к ухудшению качества топлива, а также ухудшение контроля качества.