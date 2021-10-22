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Ціни на АЗС: середню вартість бензину і дизелю підвищили

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Міністерство економіки оприлюднило нову середню вартість бензину і дизельного палива, у порівнянні з попередніми затвердженими показниками вона зросла на 0,63-0,72 грн за літр, пише УНН.

Ціни на АЗС: середню вартість бензину і дизелю підвищили

Деталі

Згідно з даними Мінекономіки, на підставі розрахунків НАК “Нафтогаз України” від 22 жовтня, "визначено середню вартість 1 літра дизельного палива ULSD 10 ppm, яка становить 25,07 гривень, та 1 літра бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm, яка становить 28,20 гривень".

Водночас, 10 днів тому ці показники становили 24,35 гривні та 27,57 гривні відповідно. Таким чином, зростання по дизпальному становить 0,72 грн (+3%), а по бензинах - 0,63 грн (+2,3%) на літрі.

З цієї середньої вартості буде вираховуватися гранична ціна реалізації палива в роздрібі на наступний період. Так, "Нафтогаз" подає до уряду розрахунки щодо цін на паливо тричі на місяць - 1, 11 і 21 числа.

Так, з урахуванням граничних торговельних надбавок максимальна ціна на "звичайне" дизпальне у роздрібі не повинна перевищувати 32,07 грн/л, а на "звичайний" бензин - 33,20 грн/л, що більше ніж у період до цього рішення. Таким чином, АЗС дозволили підвищити ціни на пальне.

Що було раніше

14 травня Кабмін постановою ввів держрегулювання цін на пальне, рішення набуло чинності з 15 травня. На період дії карантину встановлено граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива (не вище 7 грн/літр) і бензину (не вище 5 грн/літр). Надбавка не стосується "брендового преміального" палива.

Бізнес не підтримує запровадження державного регулювання цін на пальне, Європейська Бізнес Асоціація закликала Кабмін скасувати постанову про держрегулювання цін на пальне.

В експертних колах кажуть, що встановлене Кабінетом міністрів тимчасове державне регулювання цін на пальне може призвести до погіршення якості пального, а також погіршення контролю якості.

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