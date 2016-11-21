Цены на бензин за выходные не изменились - мониторинг АЗС
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. По данным мониторинга цен на топливо на украинских АЗК по состоянию на 21 ноября, средняя стоимость бензина марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 24,83 грн за литр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные мониторинга компании WOG.
Так, средняя цена на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 23,83 грн. А-95+ на указанных АЗК стоит в среднем 25,99, а дизтопливо - в среднем 21,87 грн за литр.
В то же время средняя стоимость топлива марки А-92 на таких АЗК, как Амик, TNK-BP и KLO составляет 22,46 грн за литр, А-95 - 23,46 грн за литр, А-95+ - 24,82 грн за литр. Средняя стоимость дизтоплива составляет 20,62 грн за литр.
На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal средняя стоимость топлива марки А-92 составляет 21,69 грн за литр, А-95 - 22,16, А-95+ - 22,44 грн за литр и дизтоплива - 19,57 грн за литр.
Цены на сжиженный газ:
На таких АЗК, как WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar, средняя стоимость автомобильного газа составляет 12,56 грн за литр;
на АЗС Амик, TNK-BP и KLO - 12,15 грн за литр;
на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal - 11,85 грн за литр.
Напомним, как сообщал УНН, по прогнозам экспертов, цены на сжиженный газ имеют потенциал к удорожанию - до 70 коп. на литре.
Также напомним, по словам С.Сапегина, рост цен на сжиженный газ обусловлен ситуацией на внешних рынках.