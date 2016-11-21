Ціни бензинів протягом вихідних не змінилися — моніторинг АЗС

Так, середня ціна на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 23,83 грн. А-95+ на зазначених АЗК коштує в середньому 25,99, а дизпаливо — в середньому 21,87 грн за літр.

У той же час середня вартість пального марки А-92 на таких АЗК, як Амік, TNK-BP та KLO становить 22,46 грн за літр, А-95 — 23,46 грн за літр, А-95+ — 24,82 грн за літр. Середня вартість дизпалива сягає 20,62 грн за літр.

На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal середня вартість пального марки А-92 становить 21,69 грн за літр, А-95 — 22,16, А-95+ — 22,44 грн за літр та дизпалива — 19,57 грн за літр.

Ціни на скраплений газ:

На таких АЗК, як WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar, середня вартість автомобільного газу становить 12,56 грн за літр;

на АЗС Амік, TNK-BP та KLO — 12,15 грн на літр;

на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal — 11,85 грн на літр.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за прогнозами експертів, ціни на скраплений газ мають потенціал до здорожчання — до 70 коп. на літрі.

Також нагадаємо, за словами С.Сапегіна, зростання цін на скраплений газ зумовлений ситуацією на зовнішніх ринках.