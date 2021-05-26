Цена нефти стабильна на фоне сосредоточения инвесторов на возможном возобновлении поставок из Ирана

По данным Bloomberg по состоянию на 8:07, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,09%.

При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 65,92 доллара за баррель, потеряв 0,23%.

Детали

В среду цены на нефть оставались стабильными, ведь опасения, что возможное возобновление поставок из Ирана вызовет перенасыщение, были нивелированы надеждами на повышение спроса на топливо в США после снижения еженедельных оценок запасов Американским институтом нефти, пишет Reuters.

Так, официальный представитель правительства Ирана Али Рабиеи заявил во вторник, что он оптимистично настроен относительно того, что Тегеран вскоре достигнет соглашения на переговорах с мировыми странами о возобновлении ядерной сделки 2015 года, хотя главный переговорщик Ирана предупредил, что серьезные проблемы остаются.

Что было ранее

2 апреля Организация стран-экспортеров нефти, Россия и их союзники, группа, известная как ОПЕК+, согласились ослабить ограничения добычи на 350 тыс. баррелей в сутки в мае, еще на 350 тыс. баррелей в сутки в июне и еще на 400 тыс. баррелей в сутки или около того в июле.

В ОПЕК+ в конце апреля согласовали, что будут придерживаться своего плана по увеличению поставок на 2 миллиона баррелей в день в течение следующих трех месяцев. Следующее заседание состоится в начале июня.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта 2020-го пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.

12 апреля 2020-го страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.

Заключенное соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи предусматривало ограничения добычи до конца 2020 года на 7,7 млн баррелей в сутки. В апрельском соглашении ОПЕК+ производителям было предложено сокращение добычи до 5,8 млн баррелей в день с начала 2021-го до конца апреля 2022 года. Впрочем, условия изменили на встрече 3 декабря 2020 года.

Страны ОПЕК+, в том числе РФ, 3 декабря прошлого года договорились оставить в силе ограничения на добычу нефти, которые действовали с весны 2020 года. Однако, с определенными послаблениями. Так, ОПЕК+ подтвердила договоренности о возврате на рынок 2 млн баррелей, но возвращение должно быть постепенным, с учетом ситуации на рынке. Условия соглашения договорились пересматривать ежемесячно.