Цена нефти Brent превысила 66 долларов за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле в субботу утром выросли в цене до 66,25 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания состоянию на 10:15, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 2,60%.
При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 55,59 доллара за баррель, прибавив 2,17%.
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Напомним, Украина уменьшила объемы прокачки нефти и газа.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.