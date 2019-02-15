Brent торгується вище 64 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у квітні у п'ятницю зранку зросли в ціні до 64,82 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:07, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,39%.
При цьому ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 54,59 долара за барель, додавши 0,33%.
Нагадаємо, Україна зменшила обсяги прокачки нафти та газу.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.