Brent торгуется выше 64 долл. за баррель

По данным издания по состоянию на 8:07, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,39%.

При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 54,59 доллара за баррель, прибавив 0,33%.

Напомним, Украина уменьшила объемы прокачки нефти и газа.

Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.