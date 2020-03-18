Цена Brent просела ниже 29 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае в среду утром в ходе торгов упали в цене до 28,64 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 7:56, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,31%.
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При этом цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 26,58 доллара за баррель, потеряв 1,37%.
Напомним, мировой рынок нефти в начале прошлой недели, 9 марта, пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. Так, падение цен на нефть произошло после заявления Саудовской Аравии о планах значительно нарастить добычу нефти и предложить клиентам значительную скидку. Соответствующее решение Саудовская Аравия приняла после провала переговоров ОПЕК с другими добывающими странами, прежде всего с Россией.
После этого рынок нефти пережил еще несколько падений цен.