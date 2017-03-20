В эти выходные в Киеве пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В эти выходные, 25 и 26 марта, будут проведены традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Так, 25 марта (суббота) ярмарки состоятся в:
Голосеевском районе - ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;
Дарницком районе - ул. Ревуцкого;
Деснянском районе - ул. Сабурова (в пределах ул. О. Бальзака и просп. Маяковского), ул. Милославская (в пределах ул. Н. Закревского и просп. Маяковского)
Днепровском районе - б-р И. Шамо, 2-12;
Оболонском районе - ул. Иорданская 1-9;
Печерском районе - ул. К. Билокур;
Подольском районе - ул. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);
Святошинском районе - ул. Григоровича-Барского, 7
Соломенском районе - ул. Стадионная (в пределах улиц Митрополита В. Липкивского и Богдановского)
Шевченковском районе - ул. Подвойского, 2-12.
26 марта (воскресенье) ярмарки состоятся в:
Голосеевском районе - ул. Маршала Конева (в пределах улиц Вильямса и Ломоносова);
Печерском районе - ул. И. Кудри (в пределах ул. Иоанна Павла II и Чигорина);
Святошинском районе - б-р Академика Вернадского, 79, ул. Верховинная, 81-91;
Соломенском районе - ул. Ф. Эрнста, 14-А;
Шевченковском районе - ул. Татарская, 32-38.
Напомним, что на этой неделе в Киеве также пройдут сезонные ярмарки.