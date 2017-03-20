В эти выходные в Киеве пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки

Так, 25 марта (суббота) ярмарки состоятся в:

Голосеевском районе - ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;

Дарницком районе - ул. Ревуцкого;

Деснянском районе - ул. Сабурова (в пределах ул. О. Бальзака и просп. Маяковского), ул. Милославская (в пределах ул. Н. Закревского и просп. Маяковского)

Днепровском районе - б-р И. Шамо, 2-12;

Оболонском районе - ул. Иорданская 1-9;

Печерском районе - ул. К. Билокур;

Подольском районе - ул. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);

Святошинском районе - ул. Григоровича-Барского, 7

Соломенском районе - ул. Стадионная (в пределах улиц Митрополита В. Липкивского и Богдановского)

Шевченковском районе - ул. Подвойского, 2-12.

26 марта (воскресенье) ярмарки состоятся в:

Голосеевском районе - ул. Маршала Конева (в пределах улиц Вильямса и Ломоносова);

Печерском районе - ул. И. Кудри (в пределах ул. Иоанна Павла II и Чигорина);

Святошинском районе - б-р Академика Вернадского, 79, ул. Верховинная, 81-91;

Соломенском районе - ул. Ф. Эрнста, 14-А;

Шевченковском районе - ул. Татарская, 32-38.

Напомним, что на этой неделе в Киеве также пройдут сезонные ярмарки.