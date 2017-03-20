Цими вихідними в Києві пройдуть традиційні сільськогосподарські ярмарки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Цими вихідними, 25 та 26 березня, будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Так, 25 березня (субота) ярмарки відбудуться у:
Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
Деснянському районі – вул. О. Сабурова (в межах вул. О. Бальзака та просп. В. Маяковського), вул. Милославська (в межах вул. М. Закревського та просп. В. Маяковського);
Дніпровському районі – б-р І. Шамо, 2-12;
Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;
Печерському районі – вул. К. Білокур;
Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
Святошинському районі – вул. Григоровича-Барського, 7;
Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Митрополита В. Липківського та Богданівської);
Шевченківському районі – вул. Подвойського, 2-12.
26 березня (неділя) ярмарки відбудуться у:
Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова);
Печерському районі – вул. І. Кудрі (в межах вул. Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79, вул. Верховинна, 81-91;
Солом’янському районі – вул. Ф. Ернста, 14-А;
Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
Нагадаємо, що цього тижня в Києві також пройдуть сезонні ярмарки.