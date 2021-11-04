В эти выходные приостановит работу Приват24

Детали

Технологические работы по обновлению процессинга будут проводить в ночное время.

"7 ноября с 01:00 и до 04:30 часов утра банк кратковременно приостановит проведение транзакций по карточкам, работу Приват24 для физических лиц и Приват24 для бизнеса. Во время технологической паузы пройдут и регламентные работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка", — говорится в сообщении.

Напомним

В начале октября в работе приложения "Приват24" произошел технический сбой. Пользователи жаловались на задержку во время проведения платежей через систему.

Проблема уже исправлена. Пресс-секретарь отметил, что если перевод платежа "завис", делать повторный не стоит.