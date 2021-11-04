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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 45453 перегляди

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Цими вихідними призупинять роботу Приват24

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. У ніч на неділю, 7 листопада, ПриватБанк призупинить роботу Приват24, банкоматів і терміналів через оновлення програмного забезпечення процесингового центру. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу банку.

Цими вихідними призупинять роботу Приват24

Деталі

Технологічні роботи з оновлення процесингу проводитимуть у нічний час.

"7 листопада з 01:00 і до 04:30 годин ранку банк короткочасно призупинить проведення транзакцій по картках, роботу Приват24 для фізичних осіб і Приват24 для бізнесу. Під час технологічної паузи пройдуть і регламентні роботи в мережі банкоматів, терміналів самообслуговування і POS-термінальної мережі банку", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

На початку жовтня у роботі застосунку "Приват24" стався технічний збій. Користувачі скаржилися на затримку під час проведення платежів через систему.

Проблему вже виправлено. Прессекретар зазначив, що якщо переказ платежу "завис", робити повторний не варто. 

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