Целый город в США планируют продать за 3,8 млн долл.

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Соглашение включает шесть домов, квартиру, АЗС и магазин. В окрестностях Тиллера проживает около 250 человек.

Эта преимущественно безлюдная местность расположена в 362 км к югу от Портленда.

В городе остались только два жителя: бывший учитель, который живет рядом со школой, и викарий местной церкви.

Город уже выставляли на продажу в 2015 году.