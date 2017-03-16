Целый город в США планируют продать за 3,8 млн долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В американском штате Орегон выставили на продажу целый город Тиллер по цене от 3,8 млн долларов, передает УНН со ссылкой на BBC.
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Соглашение включает шесть домов, квартиру, АЗС и магазин. В окрестностях Тиллера проживает около 250 человек.
Эта преимущественно безлюдная местность расположена в 362 км к югу от Портленда.
В городе остались только два жителя: бывший учитель, который живет рядом со школой, и викарий местной церкви.
Город уже выставляли на продажу в 2015 году.