Ціле місто у США планують продати за 3,8 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. В американському штаті Орегон виставили на продаж ціле місто Тіллер за ціною від 3,8 млн доларів, передає УНН з посиланням на BBC.
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Угода включає шість будинків, квартиру, АЗС і магазин. В околицях Тіллера проживає близько 250 людей.
Ця переважно безлюдна місцевість розташована за 362 км на південь від Портленда.
У місті лишилися тільки два жителі: колишній учитель, який живе поруч зі школою, і вікарій місцевої церкви.
Місто вже виставляли на продаж у 2015 році.