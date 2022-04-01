Цифровая блокада: рынок рф уже покинуло около 50 технологических компаний

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"Несмотря на то, что многие технологические компании уже покинули рынок россии, мы все равно продолжаем призывать других к активным действиям. На сегодня мы официально обратились к более 500 технологическим компаниям (из которых 47 отреагировали на наши запросы и полностью вышли с рынка россии, а 35 международных компаний - частично)", - сообщили в Минцифре.

Дополнение

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram заявлял, что цифровая блокада отбросит россию на 30 лет назад.

По его словам, ряд техкомпаний покидают рынок россии и Беларуси.

Федоров сообщал в частности, что Apple и Google разрывают поддержку российских карт "Мир".