Цифровая блокада: рынок рф уже покинуло около 50 технологических компаний
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Около 50 технологических компаний уже покинули рынок россии, а 35 международных компаний - частично. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Министерства и Комитета цифровой трансформации Украины, добавив, что официально обращались к более 500 компаний.
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"Несмотря на то, что многие технологические компании уже покинули рынок россии, мы все равно продолжаем призывать других к активным действиям. На сегодня мы официально обратились к более 500 технологическим компаниям (из которых 47 отреагировали на наши запросы и полностью вышли с рынка россии, а 35 международных компаний - частично)", - сообщили в Минцифре.
Дополнение
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram заявлял, что цифровая блокада отбросит россию на 30 лет назад.
По его словам, ряд техкомпаний покидают рынок россии и Беларуси.
Федоров сообщал в частности, что Apple и Google разрывают поддержку российских карт "Мир".