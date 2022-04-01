Цифрова блокада: ринок рф вже покинуло близько 50 технологічних компаній
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Близько 50 технологічних компаній вже покинули ринок росії, а 35 міжнародних компаній – частково. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі Міністерства та Комітету цифрової трансформації України, додавши, що офіційно зверталися до понад 500 компаній.
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"Попри те, що багато технологічних компаній вже покинули ринок росії, ми все одно продовжуємо закликати інших до активних дій. На сьогодні ми офіційно звернулися до понад 500 технологічних компаній (з яких 47 відреагували на наші запити та повністю вийшли з ринку росії, а 35 міжнародних компаній - частково)", - повідомили в Мінцифрі.
Доповнення
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram заявляв, що цифрова блокада відкине росію на 30 років назад.
За його словами, низка техкомпаній покидають ринок росії та білорусі.
Федоров повідомляв зокрема, що Apple і Google розривають підтримку російських карток "Мир".